Бюджет-2020 знищить реформу децентралізації, – Порошенко

Колишній президент України, а нині нардеп від “Європейської солідарності” Петро Порошенко розповів, чому його політсила не підтримує проєкт бюджету на 2020 рік.

У коментарі кореспонденту ІНФОРМАТОРа Порошенко розповів, які успішні реформи знищить бюджет на 2020 рік, який сьогодні прийняла Верховна Рада.

“Було завдано потужного удару європейській інтеграції України у вигляді прийняття законів, які руйнують наші зобов’язання в рамках “Угоди про асоціацію”, зокрема, йдеться про нищівно розкритиковані зміни до судової реформи, коли скорочується Верховний суд, і інші численні зауваження Венеціанської комісії, Ради Європи, Європейської комісії. Після цього ми отримали удар іще по одній надзвичайно успішній реформ.

П’ять років наша команда займалася реформою децентралізації, це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення діяльності територіальних громад в автоматичному режимі. Ніякий чиновник з Києва не має права доторкнутися до ресурсів, які належать територіальній громаді.

Що відбувається зараз. Зараз гроші місцевого самоврядування забрали на Київ, для того, щоб київський чиновник в Офісі президента або уряду замість громади визначав, він дасть гроші на школу, на дитячий садок, на місцеву дорогу, на лікарню, на освітлення вулиць, чи ні. Яке відношення має київська влада до цього? Успішна реформа, яка була зроблена за участі в тому числі наших польських, німецьких партнерів, партнерів з Єврокомісії, на сьогоднішній день зазнала нищівного удару.

Для чого це робиться? Наступного року – місцеві вибори. Вони хочуть забрати у мерів і міських рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва і для того, щоб різко збільшити корупційну складову при розподілі мільярдів коштів платників податків. Звичайно, що і з точки зору соціального захисту мі маємо зараз дуже недобру ситуацію. Всі реформи, починаючи з сільської медицини – на це у них грошей нема, починаючи від телемедицини, від якої залежать мільйони українців – теж, але ми маємо її запровадити.

Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проєктів, на які було витрачено мільярди державних коштів. Програма будівництва гуртожитків для військовослужбовців контрактників, ми зараз також не бачимо коштів на цю надзвичайно важливу реформу. Згадайте, що для найменш захищених верств населення, для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, ми вперше запровадили цього року тринадцяту пенсію, яку вони отримали. Ця програма також не знайшла своє відображення у проєкті державного бюджету. Допомогу з дітьми на третю, четверту дитину – до півтори тисячі гривень щомісяця багатодітні родини отримували, зараз це також не є пріоритетом”, – розповів Порошенко.

“Тому наша позиція абсолютно принципова. Ми намагаємося донести ті надзвичайно успішні кроки соціального захисту. Мова йде і про субсидії, які мають бути захищені. Люди не мають постраждати від підвищення тарифів. До речі, їх так полум’яно обіцяли знизити, і на сьогодні ми жодного кроку в цьому напрямку не бачимо. Намагаються знову обдурити людей. “

ЄС” буде твердо стояти на позиції, що ми маємо продовжувати реформи, які ведуть нас у Європейський союз, ми не дамо їх зупинити. Продовжувати реформи, які захищають соціально людей. Подивіться рівень мінімальної пенсії. У першому півріччі двадцятого року вони взагалі не планують його підіймати.

Я твердо переконаний, що ми маємо зробити це пріоритетом разом з обороноздатністю, укріпленням армії, соціальним захистом, підвищенням продуктивності праці і впевнений в тому, що результати зусиль “ЄС” принесуть свої плоди.

У такому вигляді ми точно не будемо голосувати за цей бюджет, так само, як і не голосували за зміни до бюджетного кодексу, які знищують децентралізацію. Цього робити точно не можна”, – резюмував політик.