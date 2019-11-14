На березі озера в Індії знайдені тисячі мертвих птахів

Чому птахи знайшли свою смерть на березі Самбхара – самого великого солоного озера Індії, яке розташоване в 96 км на північний захід від міста Джайпуру? Чиновники і орнітологи разом шукають відповідь на це питання.

Коли місцеві жителі побачили на березі величезну кількість пташиних трупів, вони повідомили про це владі.

Всього виявлено близько 2400 загиблих птахів. Вони були розкидані на площі 190 квадратних кілометрів навколо озера. Птахи належали до 20 мігруючих видів, представники яких злітаються до озера кожен рік.

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За словами Ашутоша Ароры з Департаменту тваринництва штату, однією з можливих причин масової загибелі птахів може бути високий рівень солі і лугу у воді.

Також експерти підозрюють, що вода в цьому році, з незрозумілих причин, була дуже токсичною.

Кілька мертвих птахів і проби води з озера Самбхар були відправлені на аналіз в лабораторію. Результати будуть готові в найближчі вихідні.

За матеріалами CNN

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