«Вкрав $5,5 млрд»: у ЄС заговорили про зупинення допомоги Україні через Коломойського

В Європейському Союзі заговорили про сумніви в необхідності фінансової допомоги Україні у зв’язку з відсутністю зусиль Києва по розслідуванню виведення коштів з Приватбанку.

Зокрема, директор зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девинь, відповідальний за “Східне партнерство”, заявив, що в Україні недостатній рівень верховенства права, передає «Європейська правда».

«Ми Не повинні переслідувати тих, хто займається банківським шахрайством. Де ті, хто вкрав $5,5 млрд Приватбанку? У в’язниці вони, ведеться їх переслідування? Немає», – повідомив Девинь.

«Ці невдачі є визначальними для самого ЄС, але також з-за цього страждають ваші люди», – додав дипломат.

У підсумку він зазначив, що відсутність належного розслідування та покарання винних у виведенні коштів з Приватбанку підриває єдність ЄС у питанні допомоги Україні.

Відсутність покарання винних у виведенні коштів з Приватбанку підриває єдність ЄС у питанні допомоги Україні

При цьому, за його словами, вина за це лежить саме на державах-партнерах, а не на ЄС.