Данилюк назвав скандальні висловлювання Коломойського актом відчаю

Екс-секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк прокоментував заяву олігарха Ігоря Коломойського про налагодження відносин з Росією. Про це він написав у своєму Facebook.

«»And now the end is near. And so I face the final curtain». Або «відступати нікуди — позаду Москва».

Дуже резонансна заява про зміну зовнішнього вектора в бік РФ. Відповідальність за ПриватБанк виглядає неминучою і тому Ігор Валерійович вирішив підняти ставки. Але його заява сприймається швидше як блеф і акт відчаю. Україна обрала свій шлях і такі «ідейні» Сусанины їй не потрібні. Що далі? Ростов-на-Дону?», — задався питанням Данилюк.

Нагадаємо, в інтерв’ю NYT Ігор Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від руху на Захід і знову повернути в бік Росії, яка, за його словами, готова дати Києву 100 млрд доларів.