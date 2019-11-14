На Дніпропетровщині через корупційні схеми у будівництві обласний бюджет щороку втрачав мільйони гривень

Екс-керівники Дніпропетровської ОДА запроектували понад 300 будівельних об’єктів по всій області. На це в бюджеті заклали 3,8 млрд грн – лише четверту частину від необхідного. Водночас кошторис інфраструктурних проєктів був завищений на 6-15%. Результат – втрачені десятки мільйонів гривень, а по всій області стояти майже 130 недобудов. Про корупційну схему з відмивання коштів та вихід з критичної ситуації розповів під час пресконференції очільник області Олександр Бондаренко.

«Ми запросили зовнішню аудиторську компанію, аби провести аналіз інфраструктурних проєктів Дніпропетровської ОДА. Одразу із профільного управління облдержадміністрації почали звільнятися люди. Чому? Це стало зрозуміло, коли з’єднання явилися перші результати аналізу. Він показавши корупційну схему, через яку обласний бюджет втратив мільйони гривень», – розповів Олександр Бондаренко.

На 2019 рік ОДА запроєктувала ремонт та реконструкцію понад 300 об’єктів на 14,5 млрд грн. При цьому реально обласної бюджеті заклали лише 3,8 млрд грн. Результат – розпочаті та не завершені 129 проєктів.

«Аби просто завершити розпочате, знадобиться 5,5 років! В будівництві так не робиться. Проєкт треба реалізовувати за рік-півтора, інакше будівля починає руйнуватися, – заявив очільник області. – Роботи на десятках об’єктів розпочинали та ще більше – проєктували, розуміючи, що коштів на реальну реалізацію немає. Це робили свідомо, аби вивести гроші. При цьому показати мешканцям області бурхливу діяльність та замилити очі».

За словами очільника області, ціни на майже кожен кошторис були завищені на 6-15%. На більшості об’єктів він зростав вже в процесі виконання робіт.

«Ми провели перемовини з підрядниками і знизили ціни на роботи. У результаті за два місяці вдалося зекономити понад 70 млн грн. Куди роками йшли ці кошти? Математика проста і сумна. Ці 6-15% – і є корупційна складова, – підкреслив Олександр Бондаренко. – Наша позиція – нульова толерантність до корупції. Вдячні за підтримку в цьому Офісу Президента, зокрема, першому заступникові керівника Сергію Трофімову».

Нині Дніпропетровська ОДА розробила план дій, який допоможе вирішити кризову ситуацію.

«Ми виділили пріоритетні фрази об’єкти, які реально зможемо завершити у найближчий рік. Найперше візьмемося за найбільш соціально важливі – опорні школи, садки, лікарні. У 2019 році наведемо лад на 22 об’єктах – тих, де вже виконана більша частина робіт», – заявив Олександр Бондаренко.

Аудит продовжується. Матеріали по всім виявленим фактам зловживань облдержадміністрація передала до правоохоронних органів.

Олександр Бондаренко розповів про корупційні схеми у будівництві

Олександр Бондаренко: «Роботи на десятках об’єктів розпочинали та ще більше – проєктували, розуміючи, що коштів на реальну реалізацію немає. Це робили свідомо, аби вивести гроші»