У Київській області чоловік підпалив квартиру, щоб приготувати їжу

У четвер, 14 листопада, в Білій Церкві молодий чоловік розпалив вогнище в квартирі багатоповерхівки, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За інформацією прес-служби, поліцію і рятувальників викликали сусіди «погорільця», які помітили дим. Вогонь швидко загасили.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що хотів приготувати їжу, але в квартирі за несплату відключено газ і електроенергія.

За попередньою інформацією, чоловік був п’яний. За кілька годин до пожежі місцеві жителі скаржилися поліції, що той же чоловік буянить на вулиці.

Поліцейські склали протоколи за двома статтями адмінкодексу: № 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) і № 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).