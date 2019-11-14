Повінь – зміна системи

Menu
Close

84-річний Армен Джигарханян екстрено госпіталізований – ЗМІ

14.11.2019

Легенда радянського кіно, популярний російський актор Армен Джигарханян, у якого цього літа були серйозні проблеми зі здоров’ям, терміново госпіталізований в результаті важкої недуги.

Про те, що Армен Джигарханян терміново госпіталізований, повідомляє Telegram-канал Mash. За інформацією ЗМІ, Армен Джигарханян доставлений в столичну лікарню у вкрай важкому стані. Більше того, зараз актор лежить в реанімації.

Відомо також, що у Джигарханяна загострилися хронічні захворювання на тлі затяжної пневмонії. Відомий актор перебуває під постійним наглядом лікарів. Наскільки великі шанси Армена Джигарханяна на одужання – поки не повідомляється.

Зазначимо, останнім часом у ЗМІ часто з’являється інформація про госпіталізацію 84-річного Джигарханяна. Серед причин – загострення серцево-судинної та ниркової недостатності, гіпертонічний криз.

Читайте також:   Бізнес батьків Кейт Міддлтон на межі розорення: довелося звільнити частину співробітників
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *