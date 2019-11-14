«Не падлюка ти конченная?!» Добкін образив дружину Луценка і розлютився через В’ятровича

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання Михайло Добкін вибухнув гнівом на адресу дружини екс-генпрокурора Юрія Луценка.

У своєму акаунті в мікроблозі Twitter політик поділився версією, згідно з якою екс-директор Українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, після складання Іриною Луценко депутатських повноважень, став парламентарієм в результаті змови між оточенням Зеленського і Порошенка.

Акцентувавши увагу на «символізм» ситуації, Добкін жорстко звернувся до дружини колишнього генпрокурора.

«Дорога, у всіх відносинах, Ірина Степанівна! Ну і не падлюка ти конченная, після всього цього?!» – написав Добкін, підкресливши, що його питання залишається риторичним.

Нагадаємо, після заяви депутата від фракції «ЄС» Ірини Луценко про складання депутатських повноважень, новим парламентарієм повинна була стати Наталія Бойко. Проте вона вирішила відмовитися від депутатського мандата і стати радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука.