Арестович назвав території України, які готова захопити Росія

Москва може реалізувати сценарій по захопленню острова Зміїний і провокації бунту в Закарпатті з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні.

Про це заявив військовий експерт Олексій Арестович.

За словами аналітика, захоплення острова спровокує серйозний внутрішньополітична криза в Україні і країнах Північноатлантичного альянсу.

«Якщо вони захоплять острів Зміїний, а цей острів був предметом міжнародних судів між Україною та Румунії, то що ми зробимо? Буде Зеленський проводити операцію по знищенню російських військових, що потрапили на нашу суверенну землю? Не буде. Якщо він не буде, відбудеться страшний внутрішньополітична криза – захоплена частина російської території, пряма агресія, а ми нічого не робимо. Те ж буде і в НАТО», — вважає Арестович.

На думку журналіста, провокація внутрішньополітичної кризи після потенційного захоплення острова Зміїний призведе до того, що Росія може провернути чергову спецоперацію в ОРДЛО або ж спровокувати бунт в Закарпатті.

Наостанок Арестович підкреслив, що в Україні існують проблеми в області політики безпеки, які потрібно вирішувати негайно.