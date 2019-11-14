Відбитки пальців вказують на вживання наркотиків

Команда вчених з Університету Суррея докладно описала, як вони використовували мас-спектрометрію високого дозволу для створення способу виявлення героїну за відбитками пальців. Нова тест-система здатна виявити героїн, його метаболіт 6-моноацетилморфин (6-АМ) та інші аналіти, пов’язані з цією речовиною.

В ході своєї роботи дослідники зняли відбитки пальців у людей, які звернулися за лікуванням в наркологічні реабілітаційні центри і приймали кокаїн або героїн протягом попередніх 24 годин. З кожного пальця правої руки були зняті відбитки пальців, після чого учасникам запропонували ретельно вимити руки з милом і водою, а потім носити рукавички нітрилові протягом певного періоду часу. Після цього вчені повторно знімали відбитки у пацієнтів. Цей же процес використовувався для збору зразків від 50 осіб, що не вживають наркотики.

На кожному такому відбитку містилися зразки сполук, з якими людина мала контакт. Навіть після нетривалого контакту в порах могли залишитися молекули наркотику, які в тій чи іншій мірі не змивалися і після миття рук. Зібравши ці речовини з відбитків пальців та провівши їх аналіз, дослідники могли визначити їх молекулярний склад, який відрізнявся для груп осіб, в різній мірі мали відношення до вживання наркотиків.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Дослідники виявили, що технологія була здатна ідентифікувати сліди героїну і 6-AM не тільки на руках наркоманів, але і у випадку, якщо людина обробляв наркотик, просто доторкався до нього або потискував руку наркоману. Також вчені змогли відрізнити якість вживаного хворими речовини. Вони виявили, що при вживанні героїну або кокаїну більш низької якості на руках виявляються сліди таких сполук, як морфін, носкапин і ацетилкодеин.

Вчені вважають, що їх розробка зробить суспільство безпечніше і допоможе швидше виявити людей з наркозалежністю і допомогти їм. Також автори роботи припускають, що їх технологія знайде застосування в інших галузях: наприклад, для підтвердження того, чи приймає пацієнт свої ліки.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», відбитки пальців можна використовувати в самих різних сферах діяльності. Наприклад, уряд Японії має намір впровадити нову систему розрахунків для туристів, де відбитки пальців будуть заміняти гроші.

За матеріалами Naked-science

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