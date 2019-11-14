В Слузі народу поскаржилися на дзвінки з погрозами від Богдана з-за голосування по ринку землі

Глава Офісу президента Андрій Богдан обдзвонював деяких депутатів і погрожував їм виключенням з фракції «Слуга народу» з-за їх голосів проти відкриття ринку землі.

Про це повідомив парламентарій від пропрезидентської політсили Антон Поляків у своєму Telegram-каналі.

Він підтвердив, що слова його колеги Ганни Скороход про тиск з боку ВП частково правдиві.

За даними Полякова, з Офісу президента дійсно дають прямі вказівки генпрокурора Руслану Рябошапке.

«А за вчорашнє голосування проти землі Богдан особисто обдзвонював деяких депутатів і погрожував виключенням з фракції», – написав нардеп.