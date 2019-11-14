Подробиці затримання чоловіка нардепки Скороход розповів адвокат

Підприємця Олексія Алякіна, який є цивільним чоловіком депутатки Анні Скороход, затримали вранці 14 листопада через розшук у Росії.

Про це розповів адвокат Сергій Тарасюк «Українській правді».

«О 10 годині ранку на розі вулиць Пилипа Орлика та Інститутської затриманий працівниками департаменту карного розшуку Нацполіції.

Він оголошений в розшук (Росією – УП), був затриманий рік тому, тимчасове затримання вже пройшло, він, скажемо так, пройшов через усі процедури, і наразі триває процедура екстрадиційної перевірки.

Фактично була ще одна процедура, яка не передбачена законом. Затриманий повторно – законодавством це не передбачено.

Підстави для затримання – ті самі, що були рік тому. Тому це фактично ще одна екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури».

Алякіна доставляти до ізолятора тимчасового тримання, пізніше – обиратимуть запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. На думку адвоката, засідання суду відбудеться 15 або 16 листопада.

Захисник каже, що попередні запобіжні заходи стосовно Алякіна скасовані, адже його процесуальна поведінка була належною.

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, у 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, наразі Алякін є особою без громадянства.

Захист Алякіна планує звертатись до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.

«Українська правда» звернулась до Національної поліції, однак там не стали коментувати затримання і порадили звернутись до Генеральної прокуратури. Водночас, заступник генерального прокурора Віталій Касько теж ані підтвердив, ані спростував інформацію, а прес-служба ГПУ на дзвінки УП наразі не відповідає.

Нагадаємо, що у серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

Нагадаємо також, що 14 листопада народна депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції.

Водночас, голова фракції звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів.