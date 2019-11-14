Харківського поліцейського, який влаштував стрілянину в метро, взяли під варту

У Харкові 22-річного капрала поліції Андрея Кобцева, який вночі 12 листопада відкрив вогонь на станції метро та декілька разів вистрілив у бік спецпризначенців ТОР, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Такий запобіжний захід обрав Московський районний суд Харкова, — повідомляє Громадське.

За даними Державного бюро розслідувань, під час чергування правоохоронець начебто побачив сторонніх людей на станції метро, яка була зачиненою. Він викликав наряд спецпідрозділу патрульної поліції ТОР. Коли спецпризначенці прибули на місце виклику, поліцейський зачинився в одній із службових кімнат. Після чого вийшов з неї та кілька разів вистрелив з вогнепальної зброї у бік своїх колег.

Стріляв Кобцев одночасно з пістолета Макарова та власного нагану, на який мав офіційний дозвіл. Всього здійснив від трьох до шести пострілів. Після чого співробітники ТОР роззброїли капрала. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Під час особистого огляду правоохоронці вилучили речовину, схожу на психотропи. Адвокат просила про пом’якшення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За її словами, підзахисний не усвідомлював, що стріляє у своїх колег, та не мав на меті їх вбити.

«У ту ніч я не знав, що це є працівники поліції. Це єдине, що я можу пояснити», — заявивши Кобцев у залі суду. Також сторона захисту просила суд врахувати, що влітку цього року підозрюваний врятував двох жінок, до яких чіплявся нетверезий чоловік у метро. Тоді зловмисник вдарив поліцейського ножем у грудну клітину, але, незважаючи на поранення, Кобцев затримав нападника. Після цього випадку його нагородили медаллю «За сумлінну працю». Агресивну поведінку свого підзахисного 12 листопада адвокат пояснила посттравматичним синдромом, який з’єднання явився у нього після літнього інциденту, а також побічною дією ліків, котрі тієї вживав через пневмонію.

«При ньому було знайдено блістери від порожніх таблетки кодтерпін, які містять в собі такий наркотичний засіб, як кодеїн. Це опіати. І також у нього була виявлено пусту платівку від пігулок габана. Це дійсно препарат при тривозі», — розповів журналістам прокурор Михайло Жорняк. Інцидент розслідують за статтею «посягання на життя працівника правоохоронного органу». Поліцейському загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнена язнення.