У Дніпрі зіткнулися Daewoo і мотоцикл, є постраждалий

14 листопада близько 16:00, у Дніпрі на Набережній Заводській зіткнулися Daewoo і мотоцикл. Постраждав мотоцикліст, на місці утворилася пробка.

Про це повідомляє місцеве видання. За попередньою інформацією, автомобіль рухався з центру до житлового масиву Парус.

У протилежному напрямку їхав мотоцикл. Водій авто стверджує, що йому горів зелений сигнал світлофора.

Повертаючи наліво, він не помітив мотоцикл, в результаті чого сталося зіткнення. Водія двоколісного госпіталізували в міську лікарню № 2. На місці працює патруль поліції, деталі з’ясовуються.

Утворився затор в обох напрямках.