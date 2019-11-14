У мережі зростає невдоволення оператором Vodafone: абоненти запустили флешмоб

Останнім часом українці все частіше висловлюють невдоволення своїми операторами мобільного зв’язку. Основними приводами для збурень є якість зв’язку, тарифи, а іноді і звинувачення у шахрайських схемах

Минулого тижня в українському сегменті Facebook почав набирати активність пост користувача Олени Чорної, який вже підтримали майже 5 тисяч користувачів.

Олена пише про те, що йде від оператора з тегом #водафонпрощай:

«Чому я йду від Vodafone Ukraine? Жахлива якість зв’язку, самий повільний інтернет, обманюють в рахунках»

Оператору нічого не залишалося, як відповісти, що їм шкода, що абонент вирішила залишити їх мережу.

Пост продовжує активно розлітатися по мережі, збираючи все більше солідарних користувачів.

Нагадаємо, що Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн абонентів в Україні. У жовтні 2019 року антимонопольний комітет дозволив азербайджанському мобільному оператору Bakcell купити понад 50% акцій в компанії Preludium B. V. (Амстердам, Нідерланди).

Через нідерландську компанію Vodafone Ukraine входить до російської групи МТС. Як зазначають у комітеті, це дозволить азербайджанської компанії отримати опосередкований контроль над українським мобільним оператором ВФ Україна ( ТМ Vodafone Ukraine).