ВАКС залишив за ґратами Гримчака і Овдієнко

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і визначив заставу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служб ВАКС в Facebook.

«Так, 13 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора … і продовжив на два місяці термін утримання під вартою для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Йому також визначені заставу в розмірі … 5 мільйонів 999 тисяч 283 гривні», — йдеться в повідомленні

Також його помічника Ігоря Овдієнка, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження, продовжили утримання під вартою — на 30 днів. Застава для нього становить 3 мільйони 999 тисяч 522 гривні.

Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака та його помічника. За версією слідства, підозрювані вимагали більше 1 мільйона доларів за надання певних послуг.