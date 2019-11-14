Посол США попередив Зеленського щодо Коломойського, а ветерани АТО виставили ультиматум

Нервова поведінка Коломойського, його божевільні думки з приводу відновлення відносин з Росією (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) і розриву відносин з США легко пояснити, якщо почитати стенограму допиту посла США в Україні пана Тейлора (на фото) у рамках процедури імпічменту Трампу.

Про це написав близько години тому в ФБ політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

Зокрема він сказав наступне:

«Це одна з проблем, яку я кілька разів дуже чітко висловлював президенту Зеленському і його команді, кажучи, що, знаєте, пане президент, обрали вас.

Коломойського не вибирали.

Він, Коломойський, збільшує свій вплив на ваш уряд і це може призвести до вашого падіння».

Отже, Зеленському дали ясно зрозуміти, що він буде змушений достроково піти, якщо не розірве стосунки з Коломойським. Відомо, що коли американці роблять пропозицію, від нього не прийнято відмовлятися. В Україні не прийнято.

До речі, а як ідеально накладається на слова Тейлора сьогоднішній жорсткий ультиматум ветеранів АТО Зеленському з приводу Коломойського. Але це, зрозуміло, не більше, ніж випадковий збіг.

Ну, ще десь 2-3 місяці Зеленський зможе валяти дурня, придумувати якісь перфоманси, продюсувати альтернативну реальність, але скоро гузно почне розриватися. Доведеться або здавати ІВК, або готуватися до дострокового виходу з речами.

Мою точку зору читачі знають: Зеленський піде достроково і раптово після позачергових виборів у ВР, які відбудуться через рік.

Після дострокової відставки Зеленського Коломойського будуть просто добивати. І в першу чергу США. І він це чудово розуміє. Ця невигадлива логіка допомагає пояснити всі його нинішнє нервова поведінка.

Від президента України Володимира Зеленського зажадали відреагувати на висловлювання українського олігарха Ігоря Коломойського про необхідність миру і співпраці з Росією.

Про це йдеться в офіційному зверненні Руху ветеранів України, опублікованому в соцмережі Facebook.

На думку ветеранів АТО, в інтерв’ю виданню NY Times Ігор Коломойський зробив заяви, які підпадають під статтю 111 КК (державна зрада). Зокрема, авторів звернення обурив заклик до миру з країною-агресором і висловлювання з приводу якогось «нового Варшавського договору».

«Враховуючи вищесказане ми вимагаємо від Вас, як від гаранта Конституції:

1. Зробити офіційну заяву щодо заяв В. Коломойського і дати належну оцінку його словами.

2. Доручити відповідним органам розпочати слідство за ст. 111 «Державна зрада» щодо цього випадку.

3. Законодавчо затвердити вектор руху нашої держави до НАТО і ЄС», — сказано в тексті звернення.

Ветерани вважають неприпустимими будь-які загравання з ворогом і пообіцяли зробити все, «щоб це стало неможливим для будь-якого з тих, хто перебуває на нашій території — Української землі, незалежно від громадянства і статусу».

«Володимир, пора визначатися, адже виникає питання: Ви — Президент України, або просто людина Коломойського?» — поставили главу держави перед вибором автори звернення.