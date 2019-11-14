«Слуга народу» планує ротацію в комітетах Ради

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про плани провести низку кадрових змін у комітетах Верховної Ради.

«Для того, щоб когось у комітеті поміняти, треба проголосувати в Раді. Але ми хочемо ще кілька ротацій в комітетах зробити … У нас, наприклад, є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але не відвідують взагалі засідання комітетів і займають місця. Я вважаю, що такі люди, які багато говорять, але трохи працюють, повинні перебувати в комітеті свободи слова», — сказав Арахамія.

Депутат припустив, що ці питання будуть розглядатися Радою завтра.