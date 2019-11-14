На замітку Путіну: приклад пекла

Численні злочини, в тому числі конституційні, державні та посадові, можливі лише там, де править бал безкарність. Путін і його посіпаки давно поїхали дахом, від почуття безкарності за свої злочини.

Знаєте, що найбільше зараз мене радує в Болівії? Так був я там був, давно пора було вимітати цього Моралеса! Навіть порівняно з сусідньої Перу (в якій я теж був, в рамках однієї поїздки кілька років тому), Болівія – «приклад» неосоциалистического пекла, екскурс майже в Середньовіччі, страшну убогість і повний екологічний колапс.

Про це пише сьогодні в блозі «Оглядача» відомий російський фінансист і публіцист Слава Рабінович.

Так от, узурпатор влади (тепер уже колишній) президент Ево Моралес протягом півтора десятиліть і чотирьох термінів, фальсифікував вибори і «зачищав поляну» майже так само, як Путін. І нехай тепер він доживає залишок свого життя якщо не в тюрмі, то в забутті і ганьбу.

Але найкрутіше навіть не це, з моєї точки зору.

Слідом за Моралесом свої пости покинули віце-президент Альваро Гарсія-Линьера, голови обох палат парламенту країни, а також ряд міністрів, їх заступників і губернаторів.

Крім того, поліція заарештувала голови Вищого виборчого суду (виборчої комісії, еквівалент нашого Цвк) Болівії Марію Эухению Чоке та її заступника Антоніо Костаса. Їх підозрюють у причетності до порушень на президентських виборах 20 жовтня – у фальсифікаціях.

А ще заарештовано 37 (!!!) членів болівійського Цвк.

Численні злочини, в тому числі конституційні, державні та посадові, можливі лише там, де править бал безкарність. Путін і його посіпаки давно поїхали дахом, від почуття безкарності за свої злочини.

На замітку: Путіну, Патрушеву, Медведєву, Бортникову, Шойгу, Володимирову, Матвієнко, Собяніну, Лебедєву, Зорькіна, Чайці, Бастрикіну, Памфілової, Эбзееву, Метельскому, Шапошникову та іншим російським конституційним, державним і посадовим злочинцям.

Нагадаю, днями президент Болівії Ево Моралес подав у відставку на тлі звинувачень у фальсифікації результатів президентських виборів. До його відходу закликали глава болівійської армії і шеф поліції.

Моралес назвав події «цивільним державним переворотом», але заявив, що йде заради стабільності в країні.

До відставки призвели масові протести, викликані невдоволенням президентськими виборами, що пройшли 20 жовтня.

На виборах Моралес набрав 47,1% голосів, а його головний опонент, колишній президент Карлос Меса — 36,51%.

Моралес стверджував, що переміг у першому турі і отримав мандат на четвертий президентський термін.

Це йшло врозріз з результатами референдуму 2016 року, заборонив йому займати цей пост учетверте.

У неділю міжнародні спостерігачі заявили про порушення на виборах. Представники Організації американських держав, яка проводила аудит виборів, виявили підроблені підписи і масові маніпуляції з результатами.

Після цього у відставку пішли впливові союзники влади, в тому числі міністр гірничої промисловості і лідер нижньої палати парламенту, а генеральна прокуратура заявила про розслідування дій Вищого виборчого трибуналу республіки.

Президент погодився провести дострокові вибори і змінити склад виборчого органу, але через декілька годин оголосив про відставку у телезверненні до країні.

Моралес правив країною протягом майже 14 років і був першим в історії етнічних індіанцем на чолі республіки.