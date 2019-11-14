Зеленський готує розпродаж України — сербська газета

Президент України Володимир Зеленський вирішив зняти мораторій на продаж сільськогосподарських угідь, який діяв майже два десятиліття. Новий президент заявив, що сьогодні, на щастя, склалися всі передумови для скасування цього закону. Перш за все, на те є політична воля.

Уряд і прем’єр підтримують цю ініціативу, і закон без праці набере більшість голосів у Верховній раді. Поки влада радіє, що, виставивши на продаж сільгоспугіддя країни, відомої європейської житниці, вона зробить Україну привабливою для інвесторів, аграрії висловлюють стурбованість.

Минулого тижня вони протестували перед будівлею парламенту в Києві через законопроекту, який лібералізує продаж землі. Ці люди впевнені, що в підсумку цей закон призведе до того, що одні з найбільш родючих угідь в Європі опиняться в руках іноземців.

Україна є одним з найбільших експортерів зерна у світі, а нещодавно вона навіть обігнала США з експорту кукурудзи в Китай (правда, після того, як Вашингтон ввів санкції проти Китаю).

На влада України давно тиснули економісти і міжнародні фінансові інститути, щоб українці «стимулювали інвестиції в сільське господарство, яке володіє великим потенціалом». У серпні Світовий банк та Міністерство фінансів України підписали договір про надання кредиту у розмірі 200 мільйонів доларів для розвитку агропромислового комплексу.

Зеленський і уряд його партії, зіткнувшись з відсіччю аграріїв, заявили, що гарантують: українці і українські компанії отримають переваги при купівлі землі. Згідно з деякими джерелами, щоб купити землю в Україні, та чи інша компанія повинна буде пропрацювати в ній як мінімум три роки. Аграрії стверджують, що залишається маса можливостей для махінацій.

«Земля належить українцям. Страшилки про китайців, арабів або інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, — це маячня», — так у вересні Зеленський спробував заспокоїти населення.

Скасування мораторію влади виправдовують тим, що пройшло вже багато часу, а парламент так і не знайшов прозорий механізм купівлі-продажу землі, про який заговорили ще в 2001 році. Закон про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь зараз розглядається парламентом, і голосування по ньому відбудеться до першого грудня. У серпні на україно-турецькому форумі в Стамбулі Зеленський, анонсуючи реформу законодавства у сфері сільгоспугідь, заявив, що на ринку з’явиться 40 мільйонів гектарів.

Однак, за опитуваннями громадської думки в Україні, які проводилися в кінці вересня, створення ринку сільгоспугідь підтримують лише 19% опитаних. 73% виступають проти цієї ініціативи, а вісім відсотків не змогли відповісти. Серед молоді і тих, хто володіє власними ділянками землі, які вони самі і обробляють, кількість тих, хто противиться продажу українських сільгоспугідь, перевищує 60%. Проти продажу іноземцям — 81% опитаних, і лише 13% готові підтримати подібну практику. Дві третини респондентів навіть вважають, що настільки важливе для країни рішення потрібно винести на референдум. Більше половини опитаних українців (58%) вважають, що сільськогосподарські угіддя мають належати державі, як у Канаді та Ізраїлі.

Коли Україна входила до складу Радянського Союзу, існували колгоспи, які належали державі. Після розпаду СРСР ті, хто в них працював, отримали ділянки землі, хоча їм потрібні були роки, щоб перевести їх у свою власність. Далі пішов нетривалий період, коли була дозволена продаж землі, а з 2001 року в силу вступив мораторій.

Сьогодні близько 75% українських сільгоспугідь перебувають у приватній власності, а решта належить університетам, НДІ та іншим державним установам. Більшість приватних власників маленьких ділянок здають землю в оренду агрохолдингам. Найбільші з них обробляють як мінімум 25 тисяч орендованих гектарів землі, і їм дозволяється все: від вирощування сільгоспкультур до продажу силосу, в тому числі на експорт. Нерідко агрохолдинги укладають по кілька тисяч договорів на оренду.

Власники невеликих аграрних компаній, які нібито платять селянам близько ста доларів за гектар, побоюються, що не зможуть конкурувати з великими холдингами та іноземними компаніями. Адже ті запропонують власникам за землю таку ціну, від якої вони не зможуть відмовитися. Аналітики пророкують, що в Україні в майбутньому можливі соціальні виступи, так як багато власників землі відмовляться від оренди в обмін на працевлаштування в цих великих аграрних компаніях.

Костич ще в 2007 році орендував в Україні сто тисяч гектарів

Більше десяти років тому сербський бізнесмен Міодраг Костіч, власник фірми «МК комерц», вирішив перенести частину свого бізнесу в Україну. Як він сам заявив в одному з інтерв’ю, головну роль у цьому рішенні зіграв орендна вартість одного гектара — 25 доларів. Тоді Костич зрозумів, що може орендувати мільйон гектарів.

У цифрах це виглядало так: він вклав 15 мільйонів доларів, і за дев’ять місяців прийняв на роботу 500 співробітників, досягнувши річного обороту в 40 мільйонів доларів. Україна має 39 мільйонами гектарів оброблюваних земель, з двометровим гумусом, а Сербія — шістьма мільйонами з гумусом на 70 сантиметрів.

У 2007 році «МК комерц» планував орендувати сто тисяч гектарів, які засіяв б кукурудзою, цукровим буряком, соєю та ріпаком. Також планувалося будівництво сховищ за 11 мільйонів доларів.

Біляна Митринович, Політика (Сербія)