Фігурантка гучного корупційного скандалу в ОП кардинально змінила зовнішність

Спільницю глави Офісу президента у корупційному скандалі після кількох пластичних операцій не впізнати

Колишня заступниця ексміністра культури Вікторія Ліснича, яка разом із головою департаменту Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі — вимаганням $300 тис. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України», змінила зовнішність.

На своїй сторінці у Facebook Ліснича в останні роки публікує філософські роздуми і селфі. Якщо подивитися фотографії Вікторії, можна зауважити, що з кожним роком її обличчя суттєво мінялось. За час свого перебування у політиці Вікторія Ліснича здійснила кілька оперативних втручаннь.

До слова, корупційний скандал із вимаганням грошей за посаду — не перший, в центрі якого опинилась Ліснича. Так, у серпні 2012-го її звинуватили у безпідставних масових звільненнях, отриманні хабара, махінаціях із документами і підтримці «сірих» фінансових схем. Вона спростовувала всі звинувачення на свою адресу. 10 серпня Мінкульт звільнив її з посади у зв’язку з грубими порушеннями трудового законодавства та умов контракту між нею і відомством.

Ліснича в минулому — заступник екс-міністра культури України Михайла Кулиняка. З 29 листопада 2012-го вона працювала на посаді заступника гендиректора заводу «Більшовик».

Нині Ліснича очолює громадську організацію «Міжнародна дипломатична рада в Україні», а також є засновником і керівником іншої ГО — «Святиня-Берегиня». Також вона засновник і керівник столичної стоматологічної клініки «Стабіліс».

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з’єднання явилася інформація про затримання Світлани Кондзелі. За даними журналістів, глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря. Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв’язки на Банковій. Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.