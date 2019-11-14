Зеленський і Туск провели важливі переговори

Гарант Конституції української держави Володимир Зеленський провів розмову по телефону з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це йдеться на сайті глави держави. Зокрема, сторони змогли обговорити хід реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – Євросоюз.

Дональд Туск, у свою чергу, відзначив активізацію реформ на території нашої країни, говорячи про виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Крім того, президент ЄС підтримав територіальну цілісність і суверенітет України. Примітно, що енергетична безпека в Європі, а також ситуація з проектом «Північний потік-2» стали окремими темами для розмови. Крім того, сторони відзначили важливість виконання всіма членами Євросоюзу енергетичного законодавства Євросоюзу.

Глава української держави Володимир Зеленський висловив Дональду Туску слова подяки за вагому особисту роль у розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді президента Европеского Ради, побажавши йому успіхів у його подальшій діяльності.