Про Гончарук говорив зі «слугами народу» в підвалі Верховної Ради: аудіо

Верховна Рада проголосувала за поправку до бюджету, згідно якої, частина акцизного податку на паливо — 13,44% — залишається у місцевих бюджетах. При цьому проект Кабміну припускав весь дохід від цього акцизу забирати в центр.

Таким чином центральний бюджет «полегшили» на 7,7 мільярдів, якими збиралися розпоряджатися Гончарук і міністр фінансів Маркарова.

Після цього у Раді терміново оголосили перерву, фракцію «Слуги народу» зібрали в підвалі парламенту, куди спустився прем’єр-міністр Олексій Гончарук і почав переконувати нардепів віддати гроші назад і не валити бюджет». Однак правка так і залишилася в законопроекті. А бюджет у результаті був проголосований у другому читанні.

«Країна» отримала аудіозапис його виступу. Наводимо її розшифровку. Прем’єр, відзначимо, в основному говорив російською мовою.

«Вони кажуть, що деякі міста з-за цього помруть. Це неправда. Є невелика кількість міст, у яких, дійсно, на маленький місто вони поставили дві заправки, і у них це єдиний якийсь джерело доходів. Ми з цими містами домовилися, що ми складаємо список тих місцевих рад, які сильно постраждають, попросили дати конкретний список. Ми конкретно їм допоможемо», — сказав прем’єр.

«Для нас з вами зараз… тобто, там треба в наступному році показати, наприклад, велику дорогу, це пріоритет у президента номер один, він постійно, коли ми зустрічаємося, каже – дивіться, нам головне будувати дорогу. Тому у вас є дві частини: національна частина і місцева частина. Я хочу, щоб нею керували ви, а не місцевих рад. Тому що місцеві ради їх розтратять на що попало. Все це добре, в якихось містах це дійсно правильно використовується, все, бюджет розвитку. У якихось містах немає. У вас в кожного на округах є хороші поради, є погані.

Я хочу, щоб ви разом з нашими губернаторами визначили в кожній області, куди ці ж гроші туди ж до них підуть. Але в будь-якому випадку ви будете приймати рішення про це, а не вони. Ось це те, за що ми боремося. Ми хочемо, щоб ці гроші в наступному році контролювалися вами», — пояснив Гончарук.

«Є ще один аргумент, важливий. Послухайте мене, будь ласка. Це важливо. Дивіться, ми з вами зараз повинні до кінця цього року розпланувати закінчення децентралізації. Невдячна, велика, титанічна робота. Це означає, що приблизно, ну, більше 50 відсотків цих місцевих самоврядувань будуть виглядати інакше. Межі поміняються, де-то перевибори відбудуться, і так далі. У них буде там безлад (безладдя — Ред.). Ну, тобто, умовно кажучи, ми зараз можемо сказати, кому раніше треба проводити вибори, кому пізніше. Навіть з цієї організаційної точки зору правильно, щоб ви разом з обласними адміністраціями подивилися на карту, проконсультувалися з ними ж, і ви їм визначили, куди якій школі і який лікарні потрібно фінансування, а не вони приймали рішення про лавочки (передвиборні — Ред.).

Тому, чому ми наполягали на тому, щоб від цього податку до місцевих бюджетів — Ред.) відмовитися, чому, я прямо про це говорив мерам. Ось ми зустрілися з ними і вони лист вимог чи побажань висловили. Ми на щось погоджуємося поступово, на що-то немає. Так от в цьому випадку я був принципово проти, я прямо і Кличку, і іншим про це говорив, бо я хочу, щоб ресурс створився у вас. Зрозуміло? Ось це кючевая суть. Тобто, ще можна довго говорити про те, що треба, що не треба. От це ключова суть цього питання. І тому ми просимо: давайте не вестися на поводу у Кличка. Давайте залишимо цей ресурс у вас, по суті, під контролем. Спасибі велике», — сказав Гончарук депутатам.

Після цього почалася перепалка Гончарука з нардепами. Йому заперечили: «Нам не потрібні ресурси. Нам потрібно, щоб децентралізація йшла своїм ходом. Ми все це робимо не заради ресурсів, а щоб децентралізація логічно закінчилася в 2020 році». Після цієї репліки пролунали оплески.

Інший депутат заявив: «Не спекулюйте на губернаторах. Виходить, що якимось населених пунктах губернатори будуть давати 20 або більше відсотків, а інших населених пунктах взагалі нічого не будуть давати». На що Гончарук відповів: «Якщо комунікація з губернаторами погана, то її по-любому треба ремонтувати».

«Ми не пропонуємо нічого забрати, це неправда, — наполягав прем’єр. — Я пропоную не вбивати децентрализацю, а пропоную продовжити в тому вигляді, в якому вона була запланована».

Також на засіданні агітувала депутатів міністр фінансів Оксана Маркарова:

«І бюджетний комітет, і ми підтримуємо децентралізацію. Але ми вчора відхилили поправку, я хочу пояснити. Перше – ми відхилили не тільки цю правку, а разом з нею схвалили правку 120, яка говорить про те, що ми, фактично виконуючи Закон про дорожній фонд, тому що не цей бюджетний кодекс вносить зміни. Закон про дорожній фонд 17 заклав 3 роки підготовки – 50 відсотків, 70 і все потім у Фонд. Але (..) вчора,і прем’єр-міністр проводив консультацію з мерами міст і правку 120 ми записали, що… А в Дорожньому фонді насправді не так, як зараз, а до 60 відсотків коштів йде на дороги. Що таке до 60%? Це майже 25 млрд. Зараз якщо ми цю правку підтримаємо, то 7 млрд повертається в таке ручне розподіл, але тоді 120-ту правку ми повинні скасувати. Насправді місцеві дороги отримують менше коштів, в результаті підтримки 209 і непідтримки 120-й. Ось і весь вибір».

strana.ua