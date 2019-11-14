Комбригу 128 бригади врятували кінцівку, він у реанімації

Командир 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов, який отримав поранення на Донбасі 12 листопада, знаходиться в реанімації, але військовим медикам вдалося врятувати його кінцівку.

Про це повідомив представник інформаційного агентства Міністерства оборони в Харкові Дмитро Чалий, пише Новинарня.

«Вчора його (Коростельова. — Ред.) доставили до Харкова і провели низку оперативних втручань. Сьогодні було проведено хірургічне втручання. Його кінцівку врятована. При пораненні мала місце травматична ампутація. Зараз він знаходиться в реанімації, стан стабільний, але близьке до важкого», — зазначив Чалий.