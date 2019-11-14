«Чорна магія!» У Києві ігуменя відомого монастиря потрапила в гучний скандал

Ігуменю Вознесенського Флорівського монастиря в Києві Евлампию звинуватили в тому, що та будь-якими способами виганяла кішок з території обителі. Хоча перед її призначенням вихованці постійно там проживали.

Євлампія стала ігуменею після смерті її попередниці Антонії в 2018 році. Про це повідомив мешканець Київщини, який спілкувався з новою настоятелькою монастиря, Григорій Бодун на своїй сторінці в Facebook.

«Для нової ігумені Евлампии стерилізація – страшний гріх. В кішках вона бачить об’єкт для перенесення чорної магії (сліпнуть і хворіють матінки, які займаються котами). Монашкам не можна брати в руки тварин, адже, з її точки зору, так «прокидається материнський інстинкт», і тварини відволікають від основної мети – спасіння душі…» – написав він.

За словами чоловіка, за рік управління Евлампии 30 осіб, незгодних з такою позицією, вже покинули монастир.

«Цієї весни матушкам, що доглядають за тваринами, ігуменя поставила ультиматум: забрати тварин з монастиря будь-якою ціною. Всі улюбленці покійної матінки Антонії були вигнані на вулицю», – зазначив Бодун.

Він додав, що, коли Евлампии розповіли про Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» та відповідальності за його порушення, ігуменя розцінила це як загрозу. За словами чоловіка, в листопаді жінка вигнала з монастиря матінку Тавифу з-за того, що та продовжувала доглядати за котами всупереч всім обставинам.

Примітно, що відповідне оголошення з проханням про допомогу» з’явилося і на офіційному сайті монастиря.

«Монастир звертається за допомогою до всіх небайдужих: проявіть милосердя до матушкам та котам, які проживають на території монастиря. Заберіть котиків або допоможіть їх влаштувати благополучно. Так як черниці, доглядають за ними, втрачають здоров’я і зір», – йдеться у ньому.

Користувачі мережі почали обурено коментувати ситуацію.

«Кошмар. Що там за така віруюча? Вперше таке читаю… Кіт – Божа тварь, вважається. Може вона і молитви не читає ті, що душа черства і чорна у неї. Потрібно відвідати такий монастир обов’язково», «Бездушність і жорстокість. Чомусь дуже часто зустрічаються в церковних служителів», – написали вони.