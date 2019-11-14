«Його мета – щоб України не було»: Клімкін повідомив, коли глава Кремля припинить війну на Донбасі

В ефірі програми «Хроніки неоголошеної війни» колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, коли глава Росії Володимир Путін припинить війну на Донбасі.

За його словами, це станеться тільки в ході переговорів з США і Заходом. «Якщо це припинення активних бойових дій – це стратегія. Путін може прийняти таке рішення тільки в рамках більш широкої домовленості, в першу чергу зі Сполученими Штатами і Європою», — зробив припущення Клімкін.

У той же час колишній міністр вказав на те, що російський лідер всілякими шляхами намагається відтягнути «нормандський саміт», щоб підняти ставки і натиснути на суспільство. «Його мета – щоб України не було. Плюс він не знає, хто буде з американської сторони виконувати домовленості», – додав він. Клімкін заявив, що Путін буде грати далі. «Його інтерес в тому, щоб налаштувати суспільство, поляризувати його», – пояснив дипломат. Нагадаємо, раніше ми писали, що перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що текст проекту підсумкового документа нормандського саміту має бути оприлюднений.

«Якщо комюніке погоджено, то чому воно не оприлюднено? Як туди посилати нашу делегацію, якщо ми не знаємо, чого вимагає Росія?», — вказав він. «Якщо Росія на це погодилася, то які умови вона висунула? Що це буде? Проведення виборів у присутності їхніх військ і так далі? Я підозрюю, що наші молоді і зелені вже погодилися на умови Путіна», — додав він.