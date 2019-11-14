Королевська насмішила мережа «жокейским» чином в Раді

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Наталія Королевська стала приводом для насмішок в мережі, з-за стилю.

Парламентський фотограф Ян Доброносов опублікував на своїй сторінці в Facebook знімок, на якому зобразив народну обраницю за трибуною у Верховній Раді в «жокейском образі».

Для засідання Королевська вибрала кепку білого кольору і поло з довгим рукавом в тон. У коментарях користувачі помітили, що такий стиль для подібного випадку є недоречним.

«Свисток проковтнула?», «Кінь Онищенко», «Ого, Вадим Зіновійович сьогодні весь у білому», «Що не на коні», «Хоч без коня», «Поясніть їй, що це ВР, а не іподром», «Сфоткай її зблизька. У неї вуса», «Великий теніс в Раді», – посміялися користувачі.