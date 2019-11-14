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Людина хоче замаскувати звичайне кримінальну справу політичний вплив, Арахамія про нардепа Скороход

14.11.2019

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що нардеп Ганна Скороход намагається замаскувати звичайна кримінальна справа щодо її чоловіка під нібито політичний вплив на неї.

Про це Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту.

«Було внутрішнє розслідування (за пропозицією хабарів нардепом Скороход, — Ред.) Коли ми побачили, що вона робить публічно, то вирішили виносити сміття з хати. Я хотів, щоб ми перевірили ці факти, передали в правоохоронні органи, тобто зробити це внутрішнім питанням. Ми ж вже мали гучний скандал ззовні. Але ви бачите, що людина, як мені здається, хоче замаскувати звичайне кримінальну справу політичний вплив, для того щоб посилити позицію захисту», — сказав Арахамія.

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