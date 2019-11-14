Право на свавілля: як водії-мажори в Україні йдуть від відповідальності

Легкість, з якою деяким водіям вдається вийти сухими з води у разі ДТП, що залишається тільки дивуватися. Киянка Надія Рагозіна за рік встигла двічі стати причиною ДТП, а також попастися на водінні в стані сп’яніння.

Тим не менш, дівчина продовжує колесити по Києву.

Дивна тяганина

Раніше ми розповідали, як Рагозіна влітку 2018 року на Audi TT влаштувала жахливу аварію з кількома авто в Києві. Суд тоді закрив справу, оскільки поліція направила матеріали якраз на наступний день після закінчення тримісячного строку притягнення до адмінвідповідальності.

ДТП на вул. Олени Теліги влітку 2018 року з участю Надії Рагозиной. Було розбито три авто

13 червня 2019 року Рагозіна потрапила в нове ДТП. Перебуваючи за кермом Lexus ES 350, вона здавала назад і зіткнулася з авто Hyundai Tucson. Сталося це на вул. Ернста у Солом’янському районі. Не чекаючи поліції, водій покинула місце події.

В Реєстрі судових рішень зазначалося, що обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, не встановлено. Можливо, рішення було б іншим, якби водій понесла покарання за попереднє своє ДТП.

У підсумку Рагозіну оштрафували на 340 грн.

Адвокат потерпілого Володимир Мисечко розповів, що сплатити компенсацію шкоди Рагозіна відмовилася.

«Я намагався з нею говорити. Не така вже велика сума збитку – близько п’яти тис. грн. Спочатку Надія погоджувалася, але потім пішла у відмову», – розповів він.

Через два дні після ДТП поліція, за словами Місечко, затримала Надію Рагозіну, яка керувала авто в стані сп’яніння.

За даними Реєстру судових рішень, сталося це знову-таки на вул. Ернста. У водія на момент керування авто було порушення мови, координації рухів, зіниці очей не реагували на світло.

«Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, в установленому законом порядку, водій відмовилася», – зазначалося в Реєстрі.

Те, що за кермом була Надія Геннадіївна Рагозіна, підтверджують дані порталу «Судова влада України».

Поліція склала протокол і у відповідності зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення Надію повинні були позбавити прав на рік і оштрафувати на 10,2 тис. грн. Але… суд закрив справу у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення».

Зазначимо, що матеріали зайшли в суд 20 червня, сам випадок стався 15 червня. Суд розглянув справу аж 18 жовтня, тобто через чотири місяці. Чому за стільки часу – неясно.

Матеріали потрапили в суд через п’ять днів

Тато – бізнесмен

Володимир Мисечко вважає такий стан справ є неприпустимим. «Це кричущий момент. Не можна так чинити з тими, хто їздить у стані сп’яніння», – зазначив він.

Надія Рагозіна

Чому Рагозиной вдається уникати відповідальності? Можливо, мають місце зв’язки її родичів? Відзначимо, що батько дівчини Геннадій Рагозин – бізнесмен. Журналісти пов’язували його з компаніями «Ареко» і «Інкла-Київ», які з НАЕК «Енергоатом» «розпиляли» 16 млн грн.

P. S. Історія «подвигів» Надії Рагозиной – лише один із численних прикладів «мажорних ДТП». Найсумніше, що в подібних випадках правоохоронна система нерідко включає «сплячий режим» і винуватець йде від відповідальності, навіть якщо є загиблі.

Зазначимо, що за 10 місяців 2019 року в Україні сталося 122 354 ДТП. У результаті аварій загинуло 2 716 осіб і постраждали 26 739.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2018 році показник смертності в Україні в ДТП склав 13,7 смертей на 100 тисяч осіб. Наша країна посідає 104 місце із цього фактору.