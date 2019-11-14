«Плату депутатам потрібно підняти»: Баканов виступив за підвищення зарплати «слуг народу»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що в нашій країні депутати отримують дуже низьку заробітну плату.

Тому він підтримує ініціативу щодо підвищення рівня зарплати народним обранцям. Він упевнений, що таким чином у Верховній Раді України припиняться передачі грошей «у конвертах». До того ж, у депутатів буде більше стимулу працювати, не відволікаючись на побутові питання, пов’язані з фінансовим забезпеченням. «Ці історії про доплати “у конвертах” на сьогоднішній день не підтверджені. Але якщо це правда, то це тривожний сигнал. З іншої точки зору, я вважаю, що плату депутатам потрібно підняти, привести її у відповідність із заробітною платою, яка дозволяє жити, не відволікаючись на побутову економію. Так само, як і співробітникам СБУ», — коментує ситуацію Іван Баканов.

Нагадаємо, що раніше глава СБУ розповів про конфлікт з головою Офісу президента Андрієм Богданом. Він стверджує, що ніякої бійки між ними не було. До того ж, за його словами, зуби Андрія Богдана залишилися на місці. Однак своїм другом главу ВП Іван Баканов не вважає. Він переконаний, що друзів на роботі бути не може.