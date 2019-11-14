Активісти нагадали Зеленському його обіцянку покарати винних у розстрілах на Майдані

Представники общественных організацій, учасники Революції Гідності та небайдужі громадяни зібралися у четвер, 14 листопада, на акцію протесту під Офісом президента.

Активісти вимагають від Володимира Зеленського припинити саботаж справ розстрілів на Майдані Незалежності у Києві з боку глави ДБР Романа Труби.

Про це повідомляє кореспондент ІНФОРМАТОРа з місця подій. Йому вдалося поспілкуватися з одним з організаторів мітингу, активістом та членом партії “Суспільство майбутнього” Сергієм Мазуром. “Ми прийшли вже втретє, щоб нагадати президенту і всім посадовим особам, що вони мають виконувати свої обов’язки і обіцянки про те, що справи Майдану для них є принциповими.

По-перше, це поправка, яка має бути прийнята у Верховній Раді про спрощення процедури переведення слідчих з ГПУ, СБУ та поліції до новоствореного відділу у ДБР. Друга – це знову ж таки випливаюча вимога, щоб таки витворили цей відділ у ДБР, тому що Труба його поки саботує, розказує нам про те, що не вистачає кадрів, справи будуть заморожені і він хоче зібрати абсолютно новий відділ з нових слідчих, які будуть підконтрольні йому особисто і це мовляв позику близько півроку, а ознайомлюватимуться смороду з матеріалами будуть ще від півроку до півтора роки.

Третя вимога – Труба не має впливати на це слідство, щоб був обраний тієї керівник, якому довіряє громадськість, довіряють родичі постраждалих і адвокати, щоб унеможливити вплив Портнова та Трубу”, – пояснив Мазур.

Декілька сотень учасників акції вимагають від Володимира Зеленського налагодити ефективне розслідування справ Майдану, посприяти створенню у Державному бюро розсліждувань, у яке з Генпрокуратури передали матеріали проваджень, спеціального слідчого управління, куди могли перевестися працювати фахівці ГПУ, які вже понад 5 років проводять роботу з визначення та покарання винних.

У пам’ять про загиблих на Майдані Незалежності у Києві з листопада 2013-го по лютий 2014, перед Офісом президента попалили свічки.