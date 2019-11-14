Скандальну начальницю відділу митного оформлення «Рави-Руської» відсторонили від посади

Начальницю відділу митного оформлення №4 митного поста «Рава-Руська» Олесю Заброварну, а також двох інспекторів цього відділу відсторонили від посадових обов’язків. Відповідні накази в. о. начальника Львівської митниці Євген Сафонов підписав ще наприкінці вересня. Однак про це стало відомо лише зараз, оскільки митники подали до суду та намагаються визнати їхнє відсторонення незаконним.

Як стало відомо ZAXID.NET з суднового реєстру, 30 вересня в. о. начальника Львівської митниці Євген Сафонов підписав накази про відсторонення від посадових обовязків трьох працівників відділу митного оформлення №4 митного поста «Рава-Руська». Йдеться про начальницю цього відділу Олесю Заброварну, а також двох інспекторів – Тараса Мороза та Віталія Ступака.

Раніше проти Олесі Заброварної порушили кримінальну справу через декларування недостовірних відомостей. Також журналісти-розслідувачі з’єднання ясували, що 75-річна свекруха Олесі Заброварної є офіційною власницею Rolls-Royce за 350 тис. доларів.

Наразі митники домагаються визнання цих наказів незаконними та хочуть скасувати їх через суд. Офіційні причини відсторонення митників наразі невідомі. У Львівській митниці ZAXID.NET відмовились прокоментувати відсторонення працівників. Також невідомо, на який саме термін відсторонили митників.

Однак нагадаємо, що на початку жовтня на Львівській митниці відбулись масові обшуки через ввезення на теріторію України брендового одягу за підробленими документами. Правоохоронці повідомляли, що вантажівки з брендовим одягом у їжджали лише через один пункт у зміну певних працівників. Правоохоронці не повідомляли про який саме пункт пропуску йдеться.

Проте, як стало відомо ZAXID.NET з ухвал Печерського районного суду Києва, вантажівки з брендовим одягом у їздили на територію України через пункт пропуску «Рава-Руська». Зокрема, за даними слідства, посадових осіб митного поста «Рава-Руська» підозрюють у вимаганні та отриманні хабарів від ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка» за «безперешкодне проходження митних формальностей та не вжиття заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України».

Посадовці митниці отримували від 5 до 8 тис. доларів США за кожну машину, що перетинала кордон за підробленими документами. При цьому вартість однієї партії одягу, що ввозили в Україну, становить 400 тис. доларів.

Схема виглядала так: працівники митниці не перевіряли товари, які ввозять на територію України, та ставили у документах необхідні відмітки, щоб машина могла виїхати з пункту пропуску. Дорогою до митниці призначення, на складах учасників схеми брендовий одяг замінювався на секонд-хенд і надалі його реалізовували без сплати митних платежів.

Працівники управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ 27 вересня отримали інформацію про незаконне втручання працівниками митниці в інформаційні системи ДФС під час митного контролю вантажівки.

У пункт пропуску приїхала вантажівка, митники запровадили в базу інформацію, що вона перевозити одяг, що був у використанні, для фірми «Варден Торг» у місті Дніпро. Загальна вага товару 16 тонн. Після того, як працівники СБУ «зацікавились» цією вантажівкою, невідомі особи вилучили з системи баз даних інформацію, що машина їде в Дніпро, та подали пакет інших документів, що авто їде до фірми «Діліжан» у Житомир. Через відсутність митної декларації щодо очікування ТОВ «Діліжан» надходження вантажу, інспектор митниці здійснив спробу повернення авто на територію Польщі.

Протягом 8-10 жовтня правоохоронці проводили обшуки через виявлену схему незаконного ввезення товару. Під час обшуку у вантажівці виявили та вилучили 172 коробки з термобілизною, 898 мішків з одягом, а також з взуттям та товарами домашнього вжитку.

10 жовтня ДБР повідомило про викриття схеми незаконного ввезення одягу. Однак скільки саме вантажівок ввозили товар за такою схемою невідомо. Одразу після заяви ДБР, Львівська митниця розказала, що відсторонила від посадових обов’язків митників, які можуть бути причетними до цієї схеми.

Згодом стало відомо, що через викриття схеми ввезення одягу СБУ вилучила контрабанди на понад 100 млн грн.