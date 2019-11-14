«Коломойський направо, Зеленський наліво». Україна на порозі війни між президентом і олігархом

Багато хто задається питанням “Навіщо Коломойський дав провокаційне інтерв’ю The New York Times”? Відповідь очевидна. Коломойський нервує. Нервує і помиляється. А він нервує через заарештованих активів за кордоном і судового обмеження витрачати на тиждень не більше £20 тис, а також згасаючого впливу на Зеленського. Про це у своєму Телеграм-каналі пише журналіст Тарас Березовець.

За його словами, вчорашня поспіх з земельною реформою мала чіткого адресата. Місію МВФ, яка приїжджає з візит в Україну саме сьогодні. І тому потрібно було встигнути. А крім того, для МВФ потрібно встигнути проголосувати бюджет. А хто організував протести проти земельної реформи Зеленського? Коломойський.

«А Беня в NYT як раз про МВФ і говорить. Навіть не говорить, а проклинає. І наполегливо кличе Зеленського за собою в Росію. Розвертай, люб’язний, оглоблі в інший бік. Праворуч до Путіна. Подалі від НАТО і ЄС. Але з урахуванням усіх факторів Зеленський вже налаштований йти наліво. І тому, хоча він слабкий і до війни з Бенею поки не готовий, ця війна вже неминуча для обох. І тому Коломойський, передчуваючи, так нервує. До речі, показово, якщо тепер Зеленський відмовиться їхати в Астану до Путіна. Маріонетки рано чи пізно хочуть обрізати нитки, що ведуть до ляльководи.

І наостанок. Фраза Коломойського з того ж інтерв’ю. «Якщо я подивлюся на себе очима іншого світу, я побачу себе монстром, керуючим Зеленським ляльковод, виношує апокаліптичні плани… я можу почати втілювати це в життя», — резюмував журналіст.