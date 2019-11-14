Романенко: Божевільні бабки проти ринку землі

Очманілі в пошуках рецепту щастя.

По каналу «112 Україна» показують шалених бабок, які аргументують, чому не можна продавати землю. Оптимально, на їхню думку, щоб землю всім роздали і навіть, якщо вона її не обробити, то щоб вона просто була. «Ми народилися, батьки, прадіди, ми хочемо, щоб нашим дітям і нашим онукам, правнукам земля була».

Такий набір нескладного бурмотіння видає канал Медведчука. Це бурмотіння – суть несвідомого нашого могутнього народу. Ніхто працювати на землі не хоче, села стоять порожні, мільйони втекли за кордон, бо не можуть прогодуватися з допомогою найбагатших чорноземів. Тому орють на польських фермерів, які можуть купити і продати свою землю, «онуки і правнуки» поголовно мріють виїхати за кордон, сидіти в інеті і викладати фотки в Instagram.

Однак жах від продажу землі транслюється на інше очумелое населення, яке взагалі ніякого відношення до тієї землі не має і мати не буде. Найсмішніше, що незалежно від того, чи дозволять продаж землі чи ні, життя очманілих ніяк не зміниться. Тому що для того, щоб добре жити, треба перестати бути очумелыми. Включати мізки, думати, задавати запитання, читати книжки, вчити дітей читати книги, перестати жити в стані свята цілий рік, робити висновки зі своїх та чужих помилок. Але це не про очманілих. Тому взагалі немає сенсу переживати за їх долю.

Юрій Романенко