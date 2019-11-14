Путін розповів, чому погодився на «формулу Штайнмайера»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погодився на «формулу Штайнмайера«, так як вона не несе в собі нічого змістовного і не повністю відповідає Мінським домовленостями.

«Там же немає нічого змістовного, це просто формула, причому, яка не повністю відповідає Мінськими угодами, але ми пішли на це, це компроміс, ми погодилися, але тільки, щоб хоч щось було, щоб рухатися вперед», — сказав глава РФ на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС.

За його словами, в питанні зміни Україною особливого статусу Донбасу, ключовий аспект полягає в тому, яким його хочуть зробити.

«Адже це абсолютно ключова річ (статус Донбасу). Якщо буде прийнято щось таке, що не буде узгоджено з ЛНР і ДНР, то тоді все миттєво зайде в глухий кут», — додав Путін.