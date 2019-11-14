«Він мене терпляче чекав три години в ресторані», — помічник Путіна Сурков про зустрічі з Ахметовим влітку 2014

Влітку 2014 року помічник президента Росії, куратор терористичних організацій ЛДНР Владислав Сурков в Москві зустрічався з якимось «Рінатом», який просив дозволу приїхати в окупований Донецьк.

Про це Сурков сказав у розмові з одним з ватажків ДНР Олексієм Бородаєм, запис якого оприлюднила об’єднана слідча група у справі MH17 (JIT).

Розмова датується 3 липня 2014 року. У ньому йдеться про те, що «Рінат» зустрічався в Москві зі своїм «колишнім патроном», а також просив у Суркова дозволу приїхати в Донецьк. Продовження розмови між Бородаєм і Сурковим стосувалося українського олігарха Ріната Ахметова.

«Я просто не хотів з ним зустрічатися. Він мене терпляче чекав три години в ресторані», — говорить Сурков. При цьому він назвав розмову з Рінатом» «довгим і безглуздим».

Сурков розповів, що «колишній патрон» «Ріната» пропонував йому брати участь у переговорах на боці бойовиків ДНР. «Ну, природно, відповідь була зрозуміла, що це неможливо з його боку», — сказав Сурков.

Помічник Путін додав, що «Рінат все говорив про мир, про світ, про світ, дуже добре відгукувався про тебе, а також дуже добре говорив про Ходаковском і Пургине (ватажків бойовиків, — ред.)».

Також Сурков розповів, що «Рінат» запитав, чи можна йому приїхати в Донецьк. «Я, чесно кажучи, сказав йому, що краще цього не треба робити. Сашка, у нього погані мети. Він буде розкладати вас тільки», — сказав помічник Путіна.

Після цього Бородай розповів, що у нього є «цікава статистика». «За споживання газу. Зрозуміло, що всі підприємства області — вона ж республіка — впали в три рази в середньому, крім ахметовських», — сказав бойовик.

Він додав, що, за наявними даними, в Дружківці ці підприємства охороняють бойовики Ігоря (Біса) Безлера і Олександра Ходаковського.