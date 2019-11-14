ГПУ завершила розслідування проти одіозного судді Вовка, – адвокат

Генеральна прокуратура завершила розслідування справи проти колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомив його адвокат Михайло Ілляшев, передає “УН“.

“У прокуратури було два варіанти: завершити розслідування або закрити справу. Вони завершили слідство”, – сказав він. За словами адвоката, на даний момент сторони ознайомлюються з матеріалами справи, після чого вона буде передана до суду. Як відомо, у листопаді Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва. Прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич заявила, що в кінці жовтня група прокурорів у справі “плівок Вовка” подала клопотання про продовження строку попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.