На мітингу в Києві під Офісом Зеленського померла 43-річна жінка: у неї залишився неповнолітній син

43-річна жінка, яка брала участь в акції протесту працівників залізничної галузі у будівлі Офісу Президента, померла.

Про це Українським новинам повідомила прес-служба поліції Києва.

«Такий факт (смерті) зафіксовано. Їй було 43 роки. Жінці стало погано на мітингу», — сказав представник поліції.

За його словами, судячи за зовнішніми ознаками, жінка, мабуть, померла через загострення астми.

Смерть констатували лікарі, які прибули на місце.

У жінки залишився неповнолітній син.

За словами учасників мітингу, жінка ще вранці відчувала себе погано, проте замість відвідування лікаря вирішила приєднатися до протесту.

У четвер залізничні профспілки провели мітинг біля стін Офісу Президента.

Серед їхніх вимог — звільнення керівника акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, зупинка приватизації, скасування реформ, які призведуть до масових скорочень, збільшення заробітної плати, виконання соціальних гарантій та недопущення прийняття Верховною Радою законопроектів №1196 та №1196-1 («Про залізничний транспорт»).

До протестувальників вийшла заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів і запропонувала провести переговори з висунутим вимогам.

Перед залізничниками виступив державний секретар Мінінфраструктури Андрій Галущак, який не відповів на питання, скільки залізничників планується скоротити внаслідок реформ.

Галущак також повідомив, що робота над законопроектами «Про залізничному транспорті» (№1196 та №1196-1) призупинено, і вона відновиться після створення робочої групи, до складу якої увійдуть представники профспілки.

Якщо вимоги залізничників не будуть задоволені, мітингувальники обіцяють організувати загальнонаціональну акцію, яка паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.