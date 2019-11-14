В Україні затримали авторитету, зберігача російського злодійського общака

Інцидент стався вчора в аеропорту Одеси

Вчора російського кримінального «авторитета» Єгора Єсіна, 1975 року народження, затримали в міжнародному аеропорту Одеси.

Джерела в обласній прокуратурі повідомили, що він намагався проникнути в Україну за підробленими документами.

У прес-службі Держприкордонслужбі уточнили сьогодні LIGA.net, що вчора дійсно був факт затримання в одеському аеропорту особи з підробленими документами.

«Прикордонник виявив цю підробку, особа намагалася дати йому хабар у сумі $3,5 тис, прикордонник відмовився. Особа відмовилася надавати про себе якісь дані, хто він і звідки. Його передали Нацполиции», — зазначили в Держприкордонслужбі.

В обласній поліції повідомили LIGA.net, що інформацію про затримання Єсіна поки не коментують.

«Не готові поки що відповісти», — сказали в прес-службі, уточнивши, що зможуть надати дані після 14:00.

За даними ЗМІ, Єсіна вважають правою рукою російського «злодія в законі» Олега Шишканова.

Олег Шишканов праворуч (фото — dumskaya.net)

«В угрупованні він відповідає за «економіку» і, за деякими даними, є «власником» всеросійського «общака», тобто каси, яку злочинці теоретично повинні використовувати в якості фонду взаємодопомоги», — наголошується в повідомленні.

Єсін покинув РФ після затримання в липні цього самого року Шишканова (він же Медведєв).