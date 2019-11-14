«Вчора Арахамія домовився з Темним Лицарем, а сьогодні мабуть забув, і день виявився повним сюрпризів», — листування нардепа від СН Ляшенко про Бюджетному кодексі

Народний депутат від «Слуги народу» Анастасія Ляшенко під час розгляду Бюджетного кодексу з подивом дізналася, що від її імені в законопроект подано правка.

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент Цензор.НЕМАЄ.

«А що там за правка 56 Ляшенко? Я що правки давала», — запитує у «Люби» нардеп.

«Люба» відповідає, що «вчора Арахамія домовився з Темним Лицарем і все пройшло добре. А сьогодні мабуть забув, і день виявився повним сюрпризів. Так буває, коли починаєш спілкуватися з міфічними персонажами».

Зазначимо, що вчора голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія визнав, що частина інформації, яка публікується анонімним Telegram-каналом «Темний лицар», не відповідає дійсності.

У законопроекті №2144 з поправками в Бюджетний кодекс, який був необхідний для прийняття закону про державний бюджет на 2020 рік, дійсно є правка 56 від Ляшенко.