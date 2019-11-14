Група змовників захопила владу і стала бомбити Донбас: Нацрада взявся за NewsOne через скандальної заяви Коцаби

У четвер, 14 листопада, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Причина — висловлювання ведучого Руслана Коцаби.

Програма «Я так думаю», яка стала предметом розгляду Нацради, вийшла в ефір 5 листопада. В ній Коцаба розповів про те, що на Донбасі триває «озброєний громадянський конфлікт», а щоб його розв’язати, треба дати правову оцінку подіям у Києві кінця 2013 – початку 2014 року. Далі пропагандист розповів про те, що тоді «група змовників», частина з яких була проплачена, незаконно захопила владу. Олігархи привласнили державні кошти. Побачивши це, «повстав Донбас». Бунтівну територію спробували втихомирити танками і авіацією, «незаконно проголосивши якесь там АТО». На це мешканці Донбасу відповіли створенням «ЛДНР».

«Київська влада повинна визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на яке не поширюються строки давності», — сказав Коцаба.