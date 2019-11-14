Милованов спрогнозував два сценарії на курс долара в 2020 році

Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов спрогнозував середньорічний обмінний курс долара в 2020 році.

Так, за словами міністра, він повинен скласти 27 гривень, проте за оптимістичними прогнозами, може бути і близько 24 гривні за долар.

«Курс долара не закладається в бюджет закладаються в бюджет надходження від імпорту тощо. Курс долара використовується в розрахунках і прогнозах для того, щоб розрахувати такі надходження. У нас є два сценарії. В одному з них курс 27 гривень за долар, а в іншому сценарії, який більш оптимістичний і виходить з розрахунку великих інвестицій, курс закладається в розмірі близько 24 гривні «, — пояснив Милованов.

Глава міністерства вважає, що сам курс буде залежати від обсягу інвестицій в Україну. А для того, щоб вони були вагомими необхідно створити сприятливий бізнес-клімат та продовжити розпочаті реформи. Зокрема побудувати довіру до країни, як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів.

«Буде довіра до України — як внутрішні, так і зовнішні інвестиції», — сказав Милованов.

Він підкреслив, що песимістичний сценарій передбачає в наступному році інвестиції в розмірі 3 мільярдів доларів, а оптимістичний — 6 мільярдів доларів.