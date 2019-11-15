Росія стала четвертою країною в світі, де створили унікального робота-фрезерувальника

Співробітники уфімського авіаційного університету створили інноваційного робота-фрезерувальника, призначеного для виготовлення деталей газотурбінних двигунів для нових моделей літаків. Про це повідомляють «Вести-Башкортостан».

В роботі робот чимось нагадує 3D-принтер. Винятком є те, що в його програму закладена фрезерування деталей для силових агрегатів авіатехніки. На поточний момент наявністю аналогічних машин можуть похвалитися лише три країни: США, Німеччина та Японія. У зв’язку з цим не дивно, що розробники ексклюзивним в Росії технології вже отримали на неї патент.

В плані розмірів новинка виглядає краще фрезерних верстатів класичного типу. В першу чергу це пов’язано з металомісткістю. Так, вага використовуваного в промисловості обладнання становить близько семи тонн. Створений вченими УГАТУ робот легше приблизно в три рази. Настільки значного полегшення інженерам вдалося домогтися за рахунок паралельного розташування елементів конструкції. Однак на цьому його плюси не закінчуються.

«Головна перевага – це підвищена жорсткість, здатність протидіяти зовнішньому навантаженні, мінімізація можливої деформації вузлів верстата», – повідомив доцент кафедри автоматизації технологічних процесів УГАТУ Олег Акмаєв.

Поки що створений лише один робот-фрезерувальник. Однак інтерес до перспективної розробки вже встигли проявити провідні машинобудівні підприємства. Фахівці вважають, що запуск серійного виробництва при сприятливому фінансовому кліматі вдасться налагодити через півтора року.

Раніше повідомлялося, що нові проекти в області верстатобудування готується представити ЮЗТС. Зокрема, завод створює верстати для обробки сверхгабаритных деталей з металів….

Джерело: https://politexpert.net/173030-v-rossii-sozdali-unikalnogo-robota-frezerovshika