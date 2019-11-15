Ірану за добу може знищити Саудівську Аравію

Іран в змозі знищити Саудівську Аравію за добу. При цьому йому навіть не потрібно ядерну зброю, заявив в ефірі телеканалу ITON.TV ізраїльський політолог Яків Кедми.

Тегерану вистачить всього півгодини для того, щоб вивести з ладу всі опріснювальні заводи Саудівської Аравії. З урахуванням того, що ці об’єкти інфраструктури, що представляють величезне значення для Ер-Ріяда, абсолютно беззахисні перед ракетним ударом Ірану, ситуація приймає досить крутий поворот для королівства. Без прісної води, більша частина якої надходить саме з цих підприємств, що країна не протягне і більше дня.

«Іран тримає за горло Близький Схід. І Саудівську Аравію, і країни затоки», – підкреслив експерт.

За даними 2011 року, в Перській затоці працювало 294 заводу з опріснення води. У Саудівській Аравії перебувало 128 від загальної кількості. Примітно те, що жителі цієї близькосхідної держави в середньому витрачали близько 263 літрів прісної води в день. Для порівняння у Великобританії цей показник не перевищував 193 літрів, а в Німеччині і зовсім дорівнював 149 літрів. Таке споживання позначалося і на економіці країни. Так, у 2014 році Ер-Ріяду доводилося виділяти на ці цілі близько 1,5 млн барелів сирої нафти на день, здобуваючи при цьому 11,5 млн барелів.

Крім Саудівської Аравії ризик залишитися без прісної води присутня в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та в Катарі. Експерти сходяться на думці, що Об’єднані Арабські Емірати в разі припинення роботи заводів протягнуть два дні, а Катар трохи більше доби. Підводячи підсумок, Кедми заявив, що військовий потенціал Ірану дозволяє йому в разі необхідності реалізувати такий план в життя, попутно знищивши американські військові бази в Персидській затоці.

