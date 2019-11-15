Доля Соколова

Роздутий, шевелящийся шматок м’яса з якогось пазолиневского трилера, або прямо зі студії «Трома» — зразок сексуальності та інтелекту середньо-дорогого росіянина. Виявляється, в нього була закохана не одна дівчина. Не дивно. За моральною деградацією країни відразу ж слід естетична. Швидше за все, кінець йому настане прямо в процесі слідства, щоб не наговорив зайвого про покровителів і спишуть на самогубство.

Якась світська левиця обурена «як можна закохатися в Наполеона», адже це все одно, що закохатися в Гітлера». При тому, що всі ми розуміємо, що Наполеон був прогресист і цивилизационист.

Наполеон — кумир прогресивної молоді часів Пушкіна і Лермонтова, хоч пізніше й перетворився в анекдотичну фігуру стараннями спершу російської, а згодом і радянської пропаганди, був видатною особистістю. Європейський прогресист, об’єднувач Європи, і так, завойовник народів і земель.

Безумовно, у сьогоднішньої концепції міжнародного права це виглядало б дико, але тоді, не побоюся цього слова, було умовно нормальним. В ті часи воювали всі з усіма і тому діяч, подібний Наполеону, за великої ідеї, був миротворцем. Справжнім, а не декларативним.

Пристрасть і мораль взагалі ніяк не корелюють між собою. У Гітлера були закохані натовпи німецьких жінок. У мене в свою чергу питання — як можна закохатися в того, хто ієрархічно, історично, особистісно значно крутіше тебе? Адже це удар по самолюбству, а від нього і до мазохізму рукою подати.

Мені здається, що корінь проблеми в тому, що у наших російських («россиянских») жінок катастрофічно низька самооцінка, і звідси, як наслідок, все і відбувається. Яким чином юна, красива і освічена дівчина опинилася поруч з таким чмом? Погодьтеся, такий абсурд можливий лише тут.

РЕЖИМНІ ЗОМБІ

Як відомо, держави у нас немає, але є режим. З живими і неживими режимними об’єктами. Таким чином, все, що відбувається стає частиною якогось сеттінгу, що нагадує ігровий. Тобто, зовсім необов’язково, щоб які-небудь служби або органи функціонували відповідно центральним вказівок. Вони функціонують завдяки глибоко укріпленої у них авторитарно-бюрократичної інерції. Дуже важливо розуміти, що люди, особливо психічно нестабільні, діють точно також.

Про Соколова все було відомо заздалегідь, за багато років до позавчорашньої трагедії. Але люди відмахувалися — «Міський божевільний», — говорили вони.

текст Аліна Витухновская

коментарі доктора психології Валерія Розанова

Читачі цього тексту в блозі Аліни Витухновской, залишили дуже интерсный пост-

На очах у зв’язку з відомими подіями з’явилося два нових образливих (лайливих) найменування:

1.«реконструктор» (психічно неврівноважена людина, схильна до вбивств, расчленениям і канібалізму, небезпечний шизофренік, воображающий себе актором неіснуючого театру і королем світу) і

2. «професор СПБДУ» (зарозумілий сноб, не усвідомлює безглуздість своєї поведінки і сміховинність амбіцій, герой «вечері з ідіотом», втілення мамлеевского архетипу хтивого вченого-пірата з оповідання «Ой, півень»