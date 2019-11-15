В аеропорту Москви не розминулися два пасажирські літаки

Обставини інциденту з’ясовуються.

Airbus A-320 з Мінська зачепив інший літак на кермовій доріжці у московському аеропорту «Шереметьєво».

Про це повідомили в екстреній службі регіону.

«Під час руху по кермовій доріжці Airbus A-320 рейсу Мінськ-Москва зачепив інше повітряне судно», – повідомив один з представників служби російським ЗМІ.

Також він додав, що літак з Білорусі належить компанії «Аэрофлот». Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав. Лайнери отримали незначні пошкодження. Обставини з’ясовуються.

: unian.ua

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