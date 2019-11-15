Іменитий глянець представив обкладинку з першими актрисами Голлівуду

Відомий американський журнал The Hollywood Reporter в кінці року традиційно підбив підсумки і запросив для фотосесії шістьох кіноактрис. За круглим столом жінки мали можливість обговорити головні теми року.

Масштабний проект видання The Hollywood Reporter вже з’явився в мережі, тому фанати можуть насолоджуватися головною обкладинкою журналу. На ній з’явилися Лора Дерн, Скарлетт Йоханссон, Дженніфер Лопес, Рене Зеллвегер, Аквафин і Люпита Нионго. Глибокий блакитний фон студії з розкішними образами зірок зіграв чудову партію на головній сторінці року.

Кіноактриси розповіли про власний досвід в кінематографі, поспілкувалися про місце жінки в світі, про прослуховування в готелях, свідками яких їм доводилося ставати, про наслідки секс-скандалу в Голлівуді і жіночому движеним проти домагань «#MeToo» і багато іншого.

Варто нагадати, що всі кіноактриси цього року були задіяні у відомих проектах, які вже вийшли на екрани або очікують прем’єри. Наприклад, Дженніфер Лопес стала зіркою фільму «Стриптизерки», Рене Зеллвегер – «Джуді», Лора Дерн – «Велика маленька брехня» Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які слід знати , Скарлетт Йоханссон – «Месники: Завершення», Аквафин – «Таємниці Райських схилів» і Люпита Нионго – «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» «Зоряні війни: Сходження Скайуокера»: мережа підкорює фінальний трейлер фільму .