У Києві водій “Uber” відзначився “героїчним” паркуванням

У столиці водії таксі Über Shuttle не дотримуються правил паркування та цим самим заважають, а то й наражають на небезпеку киян-пішоходів.

Фотодокази опублікували на Telegram-каналі Kyiv LIVE.

На світлинах видно, як водій білого маршрутного таксі припаркувався на тротуарі.

Цим самим він перекрив вільний прохід пішоходам і змусив їх або протискуватися у вузьку щілину між капотом авто і воротами, або ж самим порушувати правила дорожнього руху та йти проїжджою частиною. “У Über Shuttle колеса хоч і не відпадають під час руху, альо культура паркування у представників перевізника відсутня”, – підписали фотографії у соцмережі.