Зарплати і пенсії в Україні зростуть: названі суми

У прийнятому Верховною Радою 14 листопада проекті Державного бюджету на 2020 рік закладено суттєве підвищення мінімальних заробітних плат.

Видання зазначає, що це підвищення буде найвищим з 2017 року, коли «мінімалка» зросла в два рази (тоді збільшення було пов’язано з індексацією і сильною інфляцією.

Динаміка зростання мінімальної зарплати з 2016 року виглядала так:

2016 рік — 1600 грн,

2017 рік — 3200 грн (+1600),

2018 рік — 3723 грн (+523),

2019 рік — 4173 грн (+450).

Але вже з 1 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати буде підвищений на 550 гривень і складе 4723 грн.

При цьому важливо враховувати те, що названі суми істотно обрізаються податками. Тобто одержувачі «мінімалок» в 2019 році щомісяця бачили на своєму рахунку трохи більше 3500 гривень.

В цілому в проекті державного бюджету передбачено 173 мільярдів гривень до Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2020 рік.

На виплати субсидій в проекті заплановано 47 мільярдів гривень.

Крім того, планується ввести надбавки одиноким пенсіонерам. У бюджеті на це передбачено 806 мільйонів гривень. Також на догляд за громадянами старше 80 років підвищаться надбавки на 670 гривень.

Також в 2020 році мінімальна пенсія піднімається з 1638 гривень до 1769 гривень. Це передбачено проектом бюджету. На даний момент розмір середньої пенсії становить близько 3020 гривень.

Про те, чому підвищення було досить «скромний», журналістам в кулуарах Ради розповів заступник голови Комітету з питань бюджету Олександр Трухін, пише УНН.

Причина, за його словами — в спробі збалансувати бюджет.

«Дохідна частина бюджету, яка сформована урядом, дозволяє максимально підняти мінімалку, за вчителям — підняти зарплати, підвищити пенсії. Тобто існує підняття соціальних стандартів, але дохідна частина, яка є на сьогоднішній день, дозволяє підняти в таких межах, щоб бюджет був збалансованим», — зазначив Трухін.

При цьому він додав, що парламент, включаючи опозиційні фракції, буде працювати над тим, щоб ці соцстандарти були збільшені протягом року.

«Зараз ми з колегами розробляємо цілий ряд законопроектів, які можуть бути ресурсними — це і бурштин, і гральний бізнес, які будуть проголосовані, і тоді буде збільшено дохідну частину бюджету, і ці доходи більш реалістично можна буде розподілити», — додав нардеп.