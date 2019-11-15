Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів, загинув військовий

За останню добу окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовий.

14 листопада бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ворог також вів вогонь з гармат БМП.

Загалом за добу зафіксовано 15 обстрілів, внаслідок яких один український військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення.

З початку доби 15 листопада російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ в районі Новолуганського з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.